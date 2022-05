Exposition de Céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Du 1er juillet au 30 septembre la galerie Le Bel Utile recevra les céramiques de Delphine Dardare et la terre vernissée de Florence Racine. Bel Utile

