Exposition de Céramique La Millerette
2021-07-10 15:30:00 – 2021-08-31 19:00:00
Rue Millerette Association la Millerette

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Ouvert tous les jours du 10 juillet au 31 août de10h30 à 13h et de 15h30 à 19h Retrouvez une exposition de céramique à La Millerette à Castlenau Montratier Pour plus d’informations : https://lamillerette.pagesperso-orange.fr/ ou par téléphone au 05 65 23 71 13 Ouvert tous les jours du 10 juillet au 31 août de10h30 à 13h et de 15h30 à 19h ©lamillerette dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT CVL Castelnau-Montratier

