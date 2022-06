Exposition de céramique contemporaine « Révélations »

2022-06-24 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 Le Château de Buranlure accueille l’exposition de céramique contemporaine « Révélations » organisée par le Rotary Club de Cosne-Sancerre.

Le prix Révélations du Rotary sera remis à deux potiers : un professionnel et un amateur. Exposition de céramique contemporaine « Révélations » proposée par le Rotary Club Cosne-Sancerre au Château de Buranlure. rotarycosnesancerre@gmail.com

©rotarycosnesancerre dernière mise à jour : 2022-06-02

