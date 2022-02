Exposition de Céline Dayan à La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 8 mai 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Exposition de Céline Dayan à La Maison Jacob La Maison Jacob 11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-05-08 – 2022-05-29 La Maison Jacob 11 Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire.

Depuis toujours, dans l’ombre du temps, tremper ses mains dans la matière, y enfouir ses secrets, en ressortir des surprises, cicatrices de la mémoire et du temps, s’étonner de l’urgence et de la nécessité.

Entremêler l’argile, les couleurs, les textiles usés, les fils et filets, les poupées et objets au rebut, pour une nouvelle vie, où se laisse imaginer leur passé. Depuis peu, laisser les couleurs prendre le dessus, couleurs du temps, du corps, de la terre et du feu, couleurs encore nourries de matières, incluses ou suggérées, traces d’un passé encore présent. Laisser entrer la lumière des regards, étonnés souvent, dérangés parfois, mais toujours reflétés ou révélés dans une œuvre ou l’autre. En dévoilant des mondes imaginaires, réveiller pour un instant les monstres fragiles dragués au plus profond de chacun, et s’émerveiller des sensations et émotions suscitées.

amismaisonjacob@gmail.com

Masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire.

pinceaux

La Maison Jacob 11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-02-08 par