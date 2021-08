Exposition de Cécilia Hue Regnéville-sur-Mer, 30 août 2021, Regnéville-sur-Mer.

Exposition de Cécilia Hue 2021-08-30 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-05 19:00:00 19:00:00 Château 3 Route des Fours à Chaux

Regnéville-sur-Mer Manche

Exposition de Cécilia Hue. L’artiste propose une série de peintures de paysages méditatifs inspirés du littoral. A la frontière de l’abstrait et du figuratif et du jeu de matière, les deux éléments, l’air et l’eau entrent en résonance.

Rendez-vous du 30 août au 5 septembre de 15h à 19h à l’aile nord du Château de Regnéville-sur-Mer. Gratuit. Renseignements sur le site www.regnevillemaritime.fr.

