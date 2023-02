Exposition de Cécile Briaud à Saint-Laurent-Médoc Médiathèque Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Laurent-Médoc

Exposition de Cécile Briaud à Saint-Laurent-Médoc
7 rue du Général De Gaulle Médiathèque Saint-Laurent-Médoc

2023-03-11 – 2023-03-31

Médiathèque 7 rue du Général De Gaulle

Saint-Laurent-Médoc

Gironde Saint-Laurent-Médoc EUR 0 Venez découvrir les oeuvres picturales de Cécile Briaud tout au long du mois de mars.

Le vernissage aura lieu le samedi 11 mars à 14h30.

+33 5 56 59 40 96

