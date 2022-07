Exposition de Cécile Boël Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Aube Ervy-le-Châtel 5 Eur Du 8 juillet au 31 août : ERVY LE CHATEL – Exposition de Cécile Boël, maitre-verrier, à la Maison du Vitrail d’Armance. Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 8 juillet à 18h. Horaires : du mercredi au dimanche : 9h30-12h/13h30-18h30. Tarif adulte 5 €, tarif enfant 3 €. Contact : +33 (0)3 25 41 47 60 – maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr +33 3 25 41 47 60 Du 8 juillet au 31 août : ERVY LE CHATEL – Exposition de Cécile Boël, maitre-verrier, à la Maison du Vitrail d’Armance. Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 8 juillet à 18h. Horaires : du mercredi au dimanche : 9h30-12h/13h30-18h30. Tarif adulte 5 €, tarif enfant 3 €. Contact : +33 (0)3 25 41 47 60 – maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr Cécile Boël

