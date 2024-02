Exposition de Cathy Toussaint Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 19 février 2024.

» Rue des Embruns » la bien nommée, c’est là où Cathy Toussaint a posé ses valises et ses pinceaux en 2021, là où cette exposition est née, peu à peu, au rythme des marées, des balades sur la digue, et des trésors échoués sur le sable. Les poumons remplis d’écume et de lumière, les yeux de sel et d’horizons brouillés quand les vagues déferlent sur la digue en grandes giclées mousseuses ou qu’un nuage anthracite coule son ombre sur la mer cobalt. Là, dans la sérénité de son atelier toiles, aquarelles et bois flottés sont devenus des petits morceaux de ciel et de mer, de sable et de vent. .

Début : 2024-02-19 10:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

