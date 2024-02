Exposition de Catherine Spitz de Mareüil Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 26 août 2024.

Catherine Spitz de Mareuil s’intéresse dans cette exposition à l’élément » eau » et ses différentes symboliques la naissance, la régénération, la pureté, la transparence, la clarté… pour se rapprocher du sens de la vie. Dans cette recherche, elle est allée peindre au bord de la mer, des étangs, des rivières et des lacs pour en retranscrire ses formes, ses mouvements, ses ombres et ses lumières. L’eau qui peut être, tour à tour calme, paisible, agitée, vivifiante, dangereuse, inquiétante, destructrice ou ravageuse. .

Début : 2024-08-26 10:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

