Exposition de Catherine Chanteloube “Reprendre là” Saint-Sulpice-sur-Risle, 21 mai 2022, Saint-Sulpice-sur-Risle.

Exposition de Catherine Chanteloube “Reprendre là” Bohin France 1, le bourg Saint-Sulpice-sur-Risle

2022-05-21 10:00:00 – 2022-07-16 13:00:00 Bohin France 1, le bourg

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne Saint-Sulpice-sur-Risle

L’artiste a été invitée par la Communauté de Communes du Pays de L’Aigle à exposer à La Manufacture Bohin. Cette exposition, dont l’accès est gratuit, regroupe des œuvres et installations de l’artiste spécialement adaptées au lieu.

Les blancs et les ocres, autant présents dans les œuvres que dans la salle d’exposition, jouent de la grande luminosité de l’espace. Les œuvres se déploient entre les poutres et les cimaises afin de créer un espace de déambulation pour les visiteurs et visiteuses au milieu de la délicate poésie de textures créées par l’artiste.

visite@bohin.fr +33 2 33 24 89 38 https://bohin.com/

Bohin France 1, le bourg Saint-Sulpice-sur-Risle

