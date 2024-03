Exposition de cartes postales et autres documents anciens sur Port en Bessin Centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain, samedi 2 mars 2024.

Exposition de cartes postales et autres documents anciens sur Port en Bessin Centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Dominique POISSON habite Port-en-Bessin-Huppain, il est adhérant de L’Amicale Philatélique Bayeusaine qui existe depuis 1969. L’association a pour but de développer le goût et l’étude de la philatélie et de la cartophilie, cette dernière section a été créée en 2000, avec une douzaine de membres qui collectionnent sur des thèmes très variés, communes, évènements, cartes fantaisies, cartes à systèmes, etc. les sujets sont très divers.

l’Amicale se compose aujourd’hui d’une vingtaine de personnes dévouées, oeuvrant à faire connaître leur passion en collaborant à l’organisation d’évènement comme celui-ci.

Cela fait 15 ans que Dominique Poisson collectionne les cartes postales de sa commune Port est très collectionné au sein de l’amicale et par les Portais eux-mêmes J’ai commencé ma collection par les cartes, puis par les photos, les factures et maintenant, les lettres anciennes et les documents philatéliques et postaux, on trouve toujours des choses intéressantes qui racontent la vie et l’histoire de notre commune J’ai exposé une première fois en 2018 au Centre Culturel et l’exposition avait connu un vrai succès ! On espère renouveler cette engouement cette année.

Lors de cette nouvelle exposition, les visiteurs pourront découvrir pas moins de 866 documents, principalement des cartes postales de Port-en-Bessin-Huppain.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du croiseur Montcalm

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie expositions@portenbessin-huppain.fr

