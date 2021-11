Fontenay-sur-loing salle des fetes Fontenay-sur-loing Exposition de cartes postales anciennes salle des fetes Fontenay-sur-loing Catégorie d’évènement: Fontenay-sur-loing

L’Association sur les Recherches sur le Ferriérois en partenariat avec la C.C.4.V. exposera sa collection de cartes postales anciennes sur les 19 communes de la communauté les 27 et 28 novembre 2021 de 10 h à 18 h (petite salle) à la salle des fêtes de FONTENAY SUR LOING. Les habitants de la commune de Fontenay-sur-Loing possesseurs de cartes postales anciennes (uniquement de FONTENAY/LOING) sont invités à venir exposer leurs « trésors » à compter du vendredi 26 novembre à partir de 10 h. Entrée libre Exposition de cartes postales anciennes salle des fetes Fontenay-sur-loing Fontenay-sur-loing

