Cabannes Médiathèque Léopold VIDAU Bouches-du-Rhône, Cabannes Exposition de cartes postales anciennes Médiathèque Léopold VIDAU Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes

Exposition de cartes postales anciennes Médiathèque Léopold VIDAU, 18 septembre 2021, Cabannes. Exposition de cartes postales anciennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Léopold VIDAU

_**Au programme des journées du patrimoine à Cabannes.**_ ——————————————————— **9h30, Mairie** : assistez au dévoilement de la plaque des Maires à 9h30 **10h, Chapelle Saint-Michel** : dévoilement de la plaque contenant un QR CODE qui vous permet de visitez virtuellement la chapelle **10h30 -11h, Médiathèque Léopold VIDAU** : inauguration de l’exposition de cartes postales ancienne le samedi 18 septembre à 10h30 à la médiathèque, suivie d’une conférence à 11h. Nous vous accueillerons également à la médiathèque le samedi après-midi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée soumise au Passe sanitaire

Mise en lumière du Cabannes d’Antan par l’exposition d’une centaine de cartes postales anciennes datant du début du XXème siècle ! Médiathèque Léopold VIDAU CABANNES Cabannes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cabannes Autres Lieu Médiathèque Léopold VIDAU Adresse CABANNES Ville Cabannes lieuville Médiathèque Léopold VIDAU Cabannes