du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville, Salle Brosson Entrée libre.

L’association des Amis du Vieux Pont-du-Château présentera une partie de la Collection Maurice GOUTAIN, ainsi que ses bulletins annuels d’histoire locale. Hôtel de ville,Salle Brosson Mairie, Place de l’hôtel de Ville, Pont du Château 63430 Pont-du-Château Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

