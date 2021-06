Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados, Lion-sur-Mer Exposition de cartes postales anciennes de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Exposition de cartes postales anciennes de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Lion-sur-Mer. Exposition de cartes postales anciennes de Lion-sur-Mer 2021-07-30 10:00:00 – 2021-08-01 12:00:00 Place 18 juin Galerie Le Trianon

Lion-sur-Mer Calvados Remontez le temps et découvrez ou redécouvrez la station balnéaire Lion-sur-Mer d’autrefois. Pourrez-vous identifier ses différentes évolutions ?

Des documents anciens, photo-cartes et cartes postales issus de collections particulières seront exposés à la galerie le Trianon. Remontez le temps et découvrez ou redécouvrez la station balnéaire Lion-sur-Mer d’autrefois. Pourrez-vous identifier ses différentes évolutions ? Des documents anciens, photo-cartes et cartes postales… accueil@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00 Remontez le temps et découvrez ou redécouvrez la station balnéaire Lion-sur-Mer d’autrefois. Pourrez-vous identifier ses différentes évolutions ? Des documents anciens, photo-cartes et cartes postales… Remontez le temps et découvrez ou redécouvrez la station balnéaire Lion-sur-Mer d’autrefois. Pourrez-vous identifier ses différentes évolutions ?

Des documents anciens, photo-cartes et cartes postales issus de collections particulières seront exposés à la galerie le Trianon.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Place 18 juin Galerie Le Trianon Ville Lion-sur-Mer