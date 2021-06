Exposition de cartes postales anciennes Bourg-Blanc, 25 juin 2021-25 juin 2021, Bourg-Blanc.

Exposition de cartes postales anciennes 2021-06-25 – 2021-09-30

Bourg-Blanc Finistère Bourg-Blanc

Exposition de cartes postales montrant des vues aériennes de la commune mais également les rues principales ainsi que des bâtiments. Différents lieux de la commune de Bourg-Blanc ont été retenus : bourg, pourtour du lac communal et site de la chapelle St Urfold.

Parallèlement , une exposition de cartes postales et photos anciennes sera installée à la mairie et la médiathèque mais également dans les locaux de la maison de retraite St Joseph, à partir du 10 juillet.

mediatheque-bourgblanc@orange.fr

Exposition de cartes postales montrant des vues aériennes de la commune mais également les rues principales ainsi que des bâtiments. Différents lieux de la commune de Bourg-Blanc ont été retenus : bourg, pourtour du lac communal et site de la chapelle St Urfold.

Parallèlement , une exposition de cartes postales et photos anciennes sera installée à la mairie et la médiathèque mais également dans les locaux de la maison de retraite St Joseph, à partir du 10 juillet.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par