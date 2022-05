Exposition de cartes postales anciennes à Villedieu-le-château Villedieu-le-Château Villedieu-le-Château Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

2022-05-22 14:00:00 – 2022-05-28 18:00:00

Villedieu-le-Château Loir-et-Cher Villedieu-le-Château Exposition de cartes postales anciennes à Villedieu-le-château. Il y a 100 ans, Villedieu-en-Beauce devenait Villedieu-le-Château. Vernissage le samedi 21 mai à 16h. 1922 – 2022 : autrefois Villedieu… +33 2 54 72 41 01 Exposition de cartes postales anciennes à Villedieu-le-château. Il y a 100 ans, Villedieu-en-Beauce devenait Villedieu-le-Château. Vernissage le samedi 21 mai à 16h. Pixabay

