Exposition de Cartes Pédagogiques Scolaires Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Lot

Exposition de Cartes Pédagogiques Scolaires Carennac, 30 avril 2022, Carennac. Exposition de Cartes Pédagogiques Scolaires Carennac

2022-04-30 14:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Carennac Lot A l’heure du numérique, redécouvrons ensemble les supports pédagogiques des années 1950 à 1970.

L’histoire de France, la géographie, la vie quotidienne, les sciences naturelles …présentées sur des planches

papiers couleurs, que nos instituteurs et institutrices suspendaient au tableau.

Plus d’une centaine seront exposées, ainsi que quelques objets du quotidien d’ un écolier. +33 6 69 66 89 72 Libre de droit

Carennac

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Carennac, Lot Autres Lieu Carennac Adresse Ville Carennac lieuville Carennac Departement Lot

Carennac Carennac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carennac/

Exposition de Cartes Pédagogiques Scolaires Carennac 2022-04-30 was last modified: by Exposition de Cartes Pédagogiques Scolaires Carennac Carennac 30 avril 2022 Carennac Lot

Carennac Lot