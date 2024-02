Exposition de Carine Le Borgne Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 12 février 2024.

Carine Le Borgne, pléneuvienne passionnée de photographie depuis plus de 10 ans souhaite avec ses clichés partager son engouement et permettre au public de s’évader le temps d’une visite. Dans cette exposition de photos prises au Val-André entre 2022 et 2023, elle propose de découvrir les formes, les silhouettes des vagues lors du spectacle exceptionnel offert par les grandes marées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Salle des Régates Digue promenade

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

