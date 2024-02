Exposition de Camille Delville Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 19 août 2024.

Photographe passionné, Camille Delville aime capturer la nature ses matières, ses formes, ses couleurs et les êtres qui la peuplent. Dans cette exposition, il souhaite partager une facette de sa vie à Pléneuf-Val-André avec une sélection de photos éclectiques de notre environnement. De la macrophotographie pour faire découvrir les plus petits éléments de notre Terre pour ensuite prendre peu à peu du recul avec des clichés d’oiseaux, de paysages et de notre astre sélène. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19

fin : 2024-08-25

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

