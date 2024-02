Exposition de calligraphie Médiathèque l’Atelier Plouescat, vendredi 1 mars 2024.

Exposition de calligraphie Médiathèque l’Atelier Plouescat Finistère

Mohammed Idali artiste calligraphe, travaille aujourd’hui ses œuvres en recherchant le plus juste équilibre entre la lettre calligraphiée et les fonds de volumes aux compositions abstraites .

La lettre structure le corps du tableau et prend alors une dimension picturale.

C’est la perfection du geste et du tracé de chaque lettre qui est recherchée dans l’espoir d’atteindre une harmonie dans l’œuvre.

Le tableau trouve sa source dans un texte poétique ou littéraire, classique ou plus contemporain. Les extraits inspirent la composition des lettres, des couleurs ocre et terre, des mouvements liés aux gracieux entrelacs.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-31

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin

Plouescat 29430 Finistère Bretagne latelier.mediatheque@plouescat.fr

L’événement Exposition de calligraphie Plouescat a été mis à jour le 2024-02-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX