Ault Somme Ault Un après-midi pour contribuer à la sauvegarde de l’Eglise Saint-Pierre.

Exposition de calligraphie : Ouverture de l’Eglise à 15h.

Visites accompagnées, sans rendez-vous, gratuites à 15h et 16h.

Poésie : à 18h.

