Exposition de Bruce Clarke « Vies d’après des artistes face au génocide des Tutsis au Rwanda » Site Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence, samedi 9 mars 2024.

Il y a trente ans, le génocide au Rwanda a visé les Tutsis, membres d’une minorité stigmatisée. Comment « cela » a-t-il été possible ?

Des mots aux actes racistes, de la parole à la persécution, comment décide-t-on finalement d’abolir toute humanité en l’Autre ? Et d’abandonner sa propre humanité en se livrant au pire, en devenant bourreau ?

Aujourd’hui Bruce Clarke présente une résistance artistique, contre l’oubli et la reprise d’un engrenage meurtrier, ici ou ailleurs. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 19:00:00

Site Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur vianneyfuron@campdesmilles.org

