Plouhinec

2022-06-04 – 2022-06-04

Plouhinec Finistère Exposition de broderie,

Broderies blanches, Hardanger, Boutis, Dentelles aux fuseaux, Glazic, Jours d’angles, Cartonnage etc…

Avec la présence de l’Atelier du 5 et de Créades

Salle chez Jeanne 29780 Plouhinec ateliertraditiondecor@gmail.com +33 6 17 33 95 81 Exposition de broderie,

