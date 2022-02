Exposition de broderies « Farandole de symboles » médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Exposition de broderies « Farandole de symboles » médiathèque de Montmorillon, 1 mars 2022, Montmorillon. Exposition de broderies « Farandole de symboles »

du mardi 1 mars au samedi 2 avril à médiathèque de Montmorillon Gratuit – Pass sanitaire pour les + de 12 ans – Pass vaccinal pour les + de 16 ans

L’association Au Fil du Poitou expose ses ouvrages de broderies sur le thème des symboles médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T13:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-04T13:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-08T13:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-15T13:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-22T13:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-29T13:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00

