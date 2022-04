Exposition de Brigitte Lavigne et Raphëlla Mantegna Bouquet à la Grange aux dîmes de Cambremer Cambremer, 3 mai 2022, Cambremer.

Exposition de Brigitte Lavigne et Raphëlla Mantegna Bouquet à la Grange aux dîmes de Cambremer Rue du Chanoine Lanier Grange aux dîmes Cambremer

2022-05-03 10:00:00 – 2022-05-09 17:00:00

Cambremer Calvados

Du 3 au 9 mai, Brigitte Lavigne et Raphaëlla Mantegna Bouquet. Engagée pour les causes des femmes, les sculptures de corps aux formes hors normes en terre, bronze ou résine de Raphaëlla Bouquet, nous interrogent sur la place du corps de la femme dans nos sociétés et du regard des autres. Émancipées, elles s’affirment et s’assument !!!

Brigitte Lavigne, quant à elle, crée pour inventer un ailleurs meilleur où même les chagrins deviendraient beaux § Elle peint et photographie pour décrire tantôt l’émerveillement tantôt la colère.

