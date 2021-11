EXPOSITION DE BOULES DE NOËL Mamers, 3 décembre 2021, Mamers.

EXPOSITION DE BOULES DE NOËL Salle du Cloitre Place de la République Mamers

2021-12-03 14:00:00 – 2021-12-17 17:00:00 Salle du Cloitre Place de la République

Mamers Sarthe

Marc Llongarriu, habitant de Mamers et membre actif de l’association « Le Passé (Ré)Créatif », est aussi un passionné…

En effet, depuis de nombreuses années, il collectionne les boules de Noël ; et, en particulier, celles en verre soufflé, pour la plupart d’anciennes pièces.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, son goût du partage vous invite donc à venir découvrir une partie de cette collection, environ 500 boules de Noël.

Exposition visible du 3 au 17 décembre 2021 de 14h à 17h à la salle du Cloitre à Mamers – Entrée libre et gratuite

D’une passion est née une collection…

contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63

Marc Llongarriu, habitant de Mamers et membre actif de l’association « Le Passé (Ré)Créatif », est aussi un passionné…

En effet, depuis de nombreuses années, il collectionne les boules de Noël ; et, en particulier, celles en verre soufflé, pour la plupart d’anciennes pièces.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, son goût du partage vous invite donc à venir découvrir une partie de cette collection, environ 500 boules de Noël.

Exposition visible du 3 au 17 décembre 2021 de 14h à 17h à la salle du Cloitre à Mamers – Entrée libre et gratuite

Salle du Cloitre Place de la République Mamers

dernière mise à jour : 2021-11-16 par