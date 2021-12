Brionne Médiathèque de Brionne Brionne, Eure Exposition de bookface Médiathèque de Brionne Brionne Catégories d’évènement: Brionne

Eure

Exposition de bookface Médiathèque de Brionne, 22 janvier 2022, Brionne. Exposition de bookface

Médiathèque de Brionne, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30 Venez admirer les bookface réalisés par les élèves des écoles de Brionne Médiathèque de Brionne Place Frémont des Essarts 27800 Brionne Brionne Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brionne, Eure Autres Lieu Médiathèque de Brionne Adresse Place Frémont des Essarts 27800 Brionne Ville Brionne lieuville Médiathèque de Brionne Brionne