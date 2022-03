EXPOSITION DE BONSAÏ-SATSUKI Toulouse, 4 juin 2022, Toulouse.

EXPOSITION DE BONSAÏ-SATSUKI MUSÉE GEORGES-LABIT 17 Rue du Japon Toulouse

2022-06-04 – 2022-06-05 MUSÉE GEORGES-LABIT 17 Rue du Japon

Toulouse Haute-Garonne

Bonsaï est un mot japonais qui signifie littéralement “planté dans un pot”. Cette forme d’art a été développée au Japon sous l’influence du bouddhisme zen, il y a plus de mille ans.

Le but ultime est de créer une représentation miniaturisée et réaliste de la nature sous la forme d’un arbre.

Quant au Satsuki, ou bonsaï d’azalées, c’est l’arbuste à fleurs par excellence.

Ces deux journées seront ponctuées de conférences et de démonstrations afin que l’art multiséculaire du bonsaï n’ait plus aucun secret pour vous !

Rendez-vous dans le jardin du musée.

C’est la 6ème édition de cette exposition de Bonsaï-Satsuki des Printemps et des Automnes !

En partenariat avec l’Association Bonsaï Toulouse et Artisan Bonsaï.

