Exposition de Blaye Villa Des Arts Blaye, 19 juin 2021-19 juin 2021, Blaye.

Exposition de Blaye Villa Des Arts 2021-06-19 – 2021-06-20 Villa Rose 19 Rue Urbain Chasseloup

Blaye 33390

Le 19 et 20 juin l’ association Blaye Villa Des Arts ouvre les portes de la Villa Rose pour laisser place au travail de onze artistes d’ici et d’ailleurs.

Durant tout le week-end, de 12h à 19h, peintures, sculptures, mosaïques, céramiques, photographiques et arts plastiques pourront être admirés dans toute la maison ainsi que le jardin. Une exposition de onze artistes au total. Une belle expérience qui permet de rapporcher les oeuvres de leur public.

Pixabay