EXPOSITION DE BIJOUX PAR MCR CREATIONS Les Moutiers-en-Retz, 20 avril 2022, Les Moutiers-en-Retz.

EXPOSITION DE BIJOUX PAR MCR CREATIONS Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

2022-04-20 – 2022-04-20 Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Le toucher, les couleurs, la forme des perles et les autres matières m’attirent tant que j’ai aussitôt envie de les assembler, sans ne jamais rien dessiner.

Sans me soucier de la tendance, je crée selon ce que les perles m’inspirent, en pièce unique et série limitée.

Un bijou ne doit jamais être une contrainte ; fonctionnel et élégant, il est présent, tel un ami fidèle, pour embellir la tenue que l’on a envie de porter et qui fera toute sa différence.

Le bon accueil reçu au détour des expositions, les encouragements de mes amis, “les orages de la vie” et le soutien sans faille de mon compagnon m’ont conduite à ce que ma passion devienne mon nouveau métier. Et le pas fut franchi en novembre 2011 »…



MCR créations (Marie-Christine Roy)

« D’origine nantaise, depuis mon adolescence le créatif m’a toujours attiré, sous plusieurs formes, mais depuis 2002, ce qui n’était qu’un loisir pour la création de bijoux est devenu une passion en parallèle de mon travail. Autodidacte, avec persévérance, je me

dgs@mairie-lesmoutiersenretz.fr +33 2 40 82 72 05 http://www.mairie-lesmoutiersenretz.fr/

Le toucher, les couleurs, la forme des perles et les autres matières m’attirent tant que j’ai aussitôt envie de les assembler, sans ne jamais rien dessiner.

Sans me soucier de la tendance, je crée selon ce que les perles m’inspirent, en pièce unique et série limitée.

Un bijou ne doit jamais être une contrainte ; fonctionnel et élégant, il est présent, tel un ami fidèle, pour embellir la tenue que l’on a envie de porter et qui fera toute sa différence.

Le bon accueil reçu au détour des expositions, les encouragements de mes amis, “les orages de la vie” et le soutien sans faille de mon compagnon m’ont conduite à ce que ma passion devienne mon nouveau métier. Et le pas fut franchi en novembre 2011 »…



Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-19 par