EXPOSITION DE BIJOUX PAR CHANTAL CAILLEBOTTE, 22 août 2022, .

EXPOSITION DE BIJOUX PAR CHANTAL CAILLEBOTTE

2022-08-22 – 2022-08-22

“C’est arrivé par une journée d’octobre 2014…pluvieuse. Après 4 mois de retraite, il fallait bien que je m’occupe. J’ai étalé sur la table de la cuisine la boîte en fer remplie de boutons de ma grand-mère, et là…j’ai découvert ce qui allait devenir ma passion. Tous ces merveilleux boutons se sont vite transformés en bagues. Ensuite sont venues les créations de bracelets, colliers et boucles d’oreille avec la participation d’amis qui m’ont aidé à récupérer des bijoux fantaisie hors d’état que je démonte et que je recrée. Sans oublier l’aide précieuse de mon mari pour la fabrication de bagues dans les matières les plus difficiles.

Pourquoi Bijoux Toune : en souvenir du surnom de mon enfance Toutoune”.

Exposition de bijoux par Chantal CAILLEBOTTE.



