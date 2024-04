Exposition de bijoux MCR Créations Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, lundi 12 août 2024.

Exposition de bijoux MCR Créations Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Eclats de créativité l’univers scintillant de MCR créations s’expose aux Moutiers-en-Retz.

Plongez dans l’univers enchanteur de MCR créations, la marque de Marie-Christine Roy, artiste passionnée par l’art du bijou.

Originaire de Nantes, elle a transformé sa passion pour la création de bijoux en un métier depuis 2002. Autodidacte et persévérante, elle façonne ses idées en pièces uniques et en séries limitées.

Les bijoux de MCR Créations

Ses bijoux, harmonieux dans leurs couleurs et leurs formes, sont conçus pour être à la fois fonctionnels et élégants. Chaque perle, chaque matière première est choisie avec soin pour créer des pièces qui embelliront vos tenues et feront toute la différence.

Venez découvrir ces trésors étincelants lors cete exposition originale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 10:00:00

fin : 2024-08-12 19:00:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

