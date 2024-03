Exposition de bijoux émaillés de Gabrielle Campana Rue du Fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron, lundi 6 mai 2024.

Bijoutière-joaillère et émailleuse sur métal, Gabrielle Campana dessine et forge tous les bijoux ORAJ par l’outil et le feu. Avec un design épuré, ils naissent d’une tension entre matière brute et poésie du geste.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06

fin : 2024-05-12

Rue du Fort Pâté Le Port Cabane 14

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine gabrielle.camp@live.fr

