Exposition de Bernard Sabot – Peinture Lanrodec, 26 novembre 2022, Lanrodec.

Exposition de Bernard Sabot – Peinture Lanrodec

2022-11-26 – 2022-08-28

Lanrodec Côtes d’Armor

Artiste accompli et complet, Bernard Sabot est né en région parisienne où il entre au conservatoire à 13 ans pour en ressortir à 19 ans avec un premier prix de violon. Parallèlement, il suit les cours du portraitiste Édouard Mac Avoy et se forme à l’art figuratif. Sa mère étant devenue couturière, Bernard se met alors à la couture et décide d’ouvrir, à 21 ans, son propre atelier à Montparnasse, dans lequel il confectionnera des costumes pour le théâtre et le cinéma. Quelques années plus tard, après avoir rencontré des membres de la Comédie Française, il deviendra comédien, fera de la mise en scène, et adaptera notamment des romans de Georges Sand. Il s’essayera également à l’écriture de pièces de théâtre puis de chansons, donnant régulièrement de sa voix de ténor et de son talent de musicien lors de spectacles.

Horaires d’exposition :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi et jeudi après-midi)

Le dimanche 15 h à 18 h.

contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 65 07 http://www.bibliotheque-lanrodec.fr/

