Exposition de Bernadette Sibé Hendaye, 1 septembre 2021, Hendaye. Exposition de Bernadette Sibé 2021-09-01 – 2021-09-18 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Jours d'ouverture : mercredi à samedi. Bernadette Sibé, peintre amateur originaire du Poitou, a d'abord suivi, de l'enfance à la fin du lycée les cours de dessin et aquarelle municipaux de M. Benezech à qui elle rend un hommage posthume pour l'avoir conseillée et encouragée. Elle est membre de plusieurs associations de peinture dont Haize Hegoa, où elle anime un atelier d'aquarelle. +33 5 59 48 30 49

