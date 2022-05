Exposition de belles et vieilles voitures Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre

Cher

Exposition de belles et vieilles voitures Brinon-sur-Sauldre, 22 mai 2022, Brinon-sur-Sauldre. Exposition de belles et vieilles voitures Brinon-sur-Sauldre

2022-05-22 09:30:00 – 2022-05-22

Brinon-sur-Sauldre Cher Brinon-sur-Sauldre Les tenues d’époque sont les bienvenues ! La Mairie de Brinon-sur-Sauldre organise un rassemblement et exposition de véhicules anciens sur la Place de la Jacque. +33 2 48 81 52 70 Les tenues d’époque sont les bienvenues ! Mairie

Brinon-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Brinon-sur-Sauldre Adresse Ville Brinon-sur-Sauldre lieuville Brinon-sur-Sauldre Departement Cher

Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brinon-sur-sauldre/

Exposition de belles et vieilles voitures Brinon-sur-Sauldre 2022-05-22 was last modified: by Exposition de belles et vieilles voitures Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre 22 mai 2022 Brinon-sur-Sauldre cher

Brinon-sur-Sauldre Cher