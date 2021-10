Varennes-Vauzelles Mairie de Varennes-Vauzelles Nièvre, Varennes-Vauzelles Exposition de Béatrice Rodriguez Mairie de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre à Mairie de Varennes-Vauzelles

Dans le cadre du salon Le Train des Livres, l’illustratrice Béatrice Rodriguez exposera des dessins originaux qui racontent les histoires de ses livres sans parole. En octobre, elle avait animé un atelier avec les enfants des écoles. les oeuvres des élèves seront également exposés.

Entrée libre

Les dessins originaux de l’illustratrice Béatrice Rodriguez s’exposent dans le cadre du salon le Train des Livres. Mairie de Varennes-Vauzelles 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T12:00:00;2021-10-25T13:30:00 2021-10-25T17:30:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-26T13:30:00 2021-10-26T17:30:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T13:30:00 2021-10-27T17:30:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T17:30:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-29T13:30:00 2021-10-29T17:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T12:00:00;2021-11-01T13:30:00 2021-11-01T17:30:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-02T13:30:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T13:30:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T13:30:00 2021-11-04T17:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-05T13:30:00 2021-11-05T17:30:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T12:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T12:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T18:00:00

Détails Catégories d'évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles