Exposition de Béatrice Montégut-Warnas Place de la Gare Buxy, samedi 6 avril 2024.

A l’occasion du lancement de la saison artistique 2024 de l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise, la peintre Béatrice Montégut-Warnas présente ses toiles à la Galerie Dany Massé, au Bureau d’information touristique de Buxy.

Durant cette quinzaine qui lui est dédiée, l’aquarelliste vous emporte à travers ses oeuvres colorées si éclatantes. Avec sa palette de couleurs, l’artiste transforme ses toiles en nature joyeuse, vive et étincelante. Les oiseaux de paradis et bien d’autres plantes, dont les noms mêmes conduisent au voyage, nous convient à une exposition où l’exploration de la nature florissante se juxtapose à celle des créations de Béatrice Montégut-Warnas.

Peintre autodidacte, Béatrice Montégut-Warnas a exposé à Tahiti, à Lausanne, à Lux ou bien encore à la Galerie l’Espérance à Saint-Gengoux-le-National.

Cette exposition est une occasion unique de découvrir le talent de cette artiste et d’explorer avec elle son univers envoûtant et fascinant. EUR.

