Exposition de Béatrice DE MARQUE

2021-11-02 – 2021-11-26 Médiathèque La Page en cours 15 Avenue Pierre Péron

Bégard Côtes d'Armor

Béatrice de Marqué, artiste aux multiples talents (peinture, musique et poésie), nous invite à découvrir son univers artistique où se déploient tantôt la force des contrastes du noir et du blanc (fusain, encre), tantôt l’intensité et la richesse des couleurs (pastel, aquarelle). Par ses représentations figuratives ou abstraites, en passant par les sentiers de la poésie, son œuvre nous offre un voyage rempli d’émotions et de sensibilité. Béatrice vous accueille dans son atelier à Bégard car elle nous avoue une autre passion : celle de partager et de transmettre (nombreuses récompenses et expositions en France et à l’étranger). Vernissage le samedi 6 novembre à 17 heures.

contact.mediatheque-begard@orange.fr +33 2 96 45 35 56 http://mediathequesdutregorrural.bibenligne.fr/begard

