### Découvrez une série exemplaire, par leur quantité et leur qualité, de bâtons de procession du XVIIIe et XIXe siècle. Le sud de la Champagne, le sud-ouest de la Lorraine, la Bourgogne, concentrent un nombre important de bâtons de procession. L’église de Trampot en a une série exceptionnellement riche, avec une particularité ; la présence de cierges en bois et des hampes ou des couronnes fleuries particulièrement soignées.

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Grande Rue, 88350 Trampot Trampot Vosges

