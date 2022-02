Exposition de Baptiste ANNE Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Côtes-d'Armor

Exposition de Baptiste ANNE Bégard, 26 février 2022, Bégard. Exposition de Baptiste ANNE MJC du pays de Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard

2022-02-26 – 2022-03-26 MJC du pays de Bégard 17 Rue de Guingamp

Bégard Côtes d’Armor Bégard Baptiste Anne articule sa pratique artistique autour du thème de la nature et de l’arbre. Au fil des années, il a expérimenté divers médiums comme la photographie, la sculpture, ou le son. Il essaie de comprendre la place de l’arbre aujourd’hui dans notre société et son rôle écologique. begard.mjc@wanadoo.fr +33 2 96 45 20 60 http://mjcpaysdebegard.pagesperso-orange.fr/ Baptiste Anne articule sa pratique artistique autour du thème de la nature et de l’arbre. Au fil des années, il a expérimenté divers médiums comme la photographie, la sculpture, ou le son. Il essaie de comprendre la place de l’arbre aujourd’hui dans notre société et son rôle écologique. MJC du pays de Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bégard, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bégard Adresse MJC du pays de Bégard 17 Rue de Guingamp Ville Bégard lieuville MJC du pays de Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard Departement Côtes d'Armor

Bégard Bégard Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begard/

Exposition de Baptiste ANNE Bégard 2022-02-26 was last modified: by Exposition de Baptiste ANNE Bégard Bégard 26 février 2022 Bégard Côtes-d’Armor

Bégard Côtes d'Armor