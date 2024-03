Exposition de Aziz Stitou Rue du Château Saint-Jean-de-Côle, lundi 24 juin 2024.

Exposition de Aziz Stitou Rue du Château Saint-Jean-de-Côle Dordogne

calligraphie contemporaine encre de chine sur papier

Calligraphie contemporaine encre de chine sur papier

La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l’art de bien former les caractères d’écriture manuscrite. Celle que je pratique est tout l’opposé, elle est ici suggérée et utilisée comme matière. En effet, ce qui m’intéresse, dans l’écriture, c’est le geste posé, c’est-à-dire que la calligraphie n’est pas ici prétexte à donner un sens aux signes, et par extension au tableau, mais à laisser au contraire libre cours à l’imaginaire de chacun. Ma pratique calligraphique s’inscrit dans un style contemporain intégrant la représentation suggestive le détail est remplacé par la lettre, le signe, la forme, l’empreinte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24 10:00:00

fin : 2024-07-14 18:30:00

Rue du Château Office de Tourisme

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition de Aziz Stitou Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2024-03-08 par Isle-Auvézère