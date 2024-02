Exposition de Aude Van Eeckhout Frey Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 16 décembre 2024.

Passionné par les fonds marins, l’astronomie et le végétal, Aude Van Eeckhout Frey utilise différentes techniques, supports et matériaux pour créer ses œuvres libres en formes, en couleurs et en matières pour mieux laisser passer l’émotion hors de tout cadre. Jaune d’œufs, gouache, encre ou encore pastels font parties de ses matières. Elle travaille sur des accumulations d’affiche et de papier qu’elle réutilise pour en sublimer l’histoire et projeter sur tissus, toile ou bois la lumière à travers les couleurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-16

fin : 2024-12-22

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

