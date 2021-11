EXPOSITION DE ANTONIN MALCHIODI Thionville, 2 décembre 2021, Thionville.

EXPOSITION DE ANTONIN MALCHIODI Centre jacques Brel – Espace Weisbuch 1 place andré malraux Thionville

Antonin Malchiodi est né à Nancy en 1984. Sa production plastique s’articule autour de la gravure et de la sérigraphie. Il trace, dans son travail, les contours d’une société qui se confronte à ses contradictions, entre course effrénée à la consommation et nature évanescente qu’on ne peut que rêver. Il dessine et grave en creux les grands événements et les petits désespoirs que le temps noircit et si parfois les couleurs surgissent çà et là, c’est que l’abîme n’est pas loin. Il écrit, illustre et édite lui-même des éditions où coexistent des territoires à la fois intimes et universels. En parallèle, il collabore avec différents commanditaires en tant qu’illustrateur.

