Monflanquin Lot-et-Garonne EUR Après s’être essayée à la technique du moulage, Annie DELEMARLE trouve sa voie singulière. Elle met au point une technique spécifique et réalise des œuvres qui évolueront dans le temps pour donner place à des sculptures uniques.

Le cuir matériau odorant, sensuel insuffle une vie particulière, perceptible, charnelle aux personnages qui naissent de ses sculptures entièrement conçues et fabriquées à la main dans son atelier de Paulhiac. (metiers-art.com) L'association G.E.M. et sa section "Arts plastiques" vous propose des expositions tout au long de la saison.

Le cuir matériau odorant, sensuel insuffle une vie particulière, perceptible, charnelle aux personnages qui naissent de ses sculptures entièrement conçues et fabriquées à la main dans son atelier de Paulhiac. (metiers-art.com) www.metiers-art.com

