Exposition de Annette Turner Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Exposition de Annette Turner Argenton-sur-Creuse, 10 février 2023, Argenton-sur-Creuse . Exposition de Annette Turner Moulin du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre

2023-02-10 14:00:00 – 2023-03-12 18:00:00 Argenton-sur-Creuse

Indre Au Centre d’Art Contemporain en bord de Creuse, venez découvrir l’exposition de Annette Turner, artiste-textile Exposition Annette Turner. +33 2 54 24 65 39 ©LeRabois

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2023-01-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Moulin du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Exposition de Annette Turner Argenton-sur-Creuse 2023-02-10 was last modified: by Exposition de Annette Turner Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 10 février 2023 Argenton-sur-Creuse Indre Moulin du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre