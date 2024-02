Exposition de Alice Yvernat Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 18 novembre 2024.

La mer et la nature sont des sources d’émerveillement et d’inspiration puissantes pour Alice Yvernat. Grâce à diverses techniques cyanotype, monotype et ecoprint, elle met en scène les végétaux qui l’entourent pour accéder à une perception inhabituelle où peut se déployer contemplation et rêverie. Un travail tout en délicatesse qui révèle tantôt des silhouettes blanches sur fond bleu, des camaïeux de gris et de rouille ou encore des traces primitives proche des peintures pariétales. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-18

fin : 2024-11-24

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

