Exposition de 4 artistes au Lavoir Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

Exposition de 4 artistes au Lavoir Clamecy, 11 juillet 2022, Clamecy. Exposition de 4 artistes au Lavoir

Quai des Jeux Clamecy Nièvre

2022-07-11 10:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 Clamecy

Nièvre Clamecy EUR FLEUR DE CERISE

Créatrice de bijoux en résine inspirés de la nature GIDON CHRISTIAN

Photographe MELISACS

Créatrice de maroquinerie artisanale SCELLIER CLAUDINE

Pastelliste +33 3 86 27 02 51 FLEUR DE CERISE

Créatrice de bijoux en résine inspirés de la nature GIDON CHRISTIAN

Photographe MELISACS

Créatrice de maroquinerie artisanale SCELLIER CLAUDINE

Pastelliste Clamecy

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Clamecy Adresse Quai des Jeux Clamecy Nièvre Ville Clamecy lieuville Clamecy Departement Nièvre

Clamecy Clamecy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamecy/

Exposition de 4 artistes au Lavoir Clamecy 2022-07-11 was last modified: by Exposition de 4 artistes au Lavoir Clamecy Clamecy 11 juillet 2022 Quai des Jeux Clamecy Nièvre

Clamecy Nièvre