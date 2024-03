Exposition Musée Georgette Dupouy Dax, lundi 1 avril 2024.

Exposition Musée Georgette Dupouy Dax Landes

Marqueteries de Loïc Bayeux.

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h.

Marqueteries de Loïc Bayeux.

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h. 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-05-31 18:00:00

Musée Georgette Dupouy 2 place du présidial

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine ass.gdupouy@free.fr

L’événement Exposition Dax a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Grand Dax